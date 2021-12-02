ФАС России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на детскую вакцину от коронавируса «Спутник М» ценой в 600,48 рубля. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Согласованная сумма на 30% ниже цены на вакцину для взрослых. Отмечается, что снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со взрослой версией в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что концентрация вакцины от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет может быть снижена в 10 раз, рассказал ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



Дарья Акимова