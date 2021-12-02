Казанское кафе объявило себя «территорией конституционных прав» и пускает гостей без QR-кодов

Одно из казанских кафе объявило об обслуживании всех посетителей, в том числе без QR-кодов, провозгласив заведение «территорией конституционных прав».



На каждый столик кафе персонал положил Конституцию. «Пока ждете заказ, изучаете свои права. Идеально», — сказано в сторис кафе в Instagram.

Позиция владельцев кафе встретила поддержку в комментариях и историях пользователей не только жителей Казани. Положительно о кафе отозвались жители других крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Владивстока. Некоторые пользователи в комментариях отмечали аккаунт Роспотребнадзора по Татарстану.

В сторис владельцы рассказали, что могли бы приспособиться к требованиям РПН, однако требования им надоели: «Хотелось уже что-то сделать… Мы законодательству подчиняемся. Родину любим, людей тоже. Но законы же должны работать не в одностороннем порядке», — написали девушки свою позицию и подчеркнули, что не являются «антиваксерами».

Фото: скриншот сторис instagram.com

Вчера президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов попросил министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова ослабить антиковидные ограничения для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и январские выходные.

Маргарита Головатенко