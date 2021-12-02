Контрастные выходные: в Татарстане в субботу ожидается +4 градуса, в воскресенье — до -5

Фото: Максим Платонов (архив)

В Гидрометцентре РТ дали прогноз погоды на ближайшие дни. В выходные в Татарстане ожидается контрастная погода: в субботу воздух прогреется до +4 градусов, а в воскресенье температура понизится до -5°С.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 3 декабря, в республике пройдет снег, днем — мокрый снег. Возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит -3... -8 градусов, днем от -1 до +2°С.

В субботу, 4 декабря, в Татарстане ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. Минимальные температуры, по прогнозу синоптиков, составят -2.. +1 градус. Днем воздух прогреется до 0.. +4°С. Ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, и ветер порывами до 15—20 м/с.

В воскресенье, 5 декабря, ночью в Татарстане возможен снег, в отдельных районах — метель. Днем осадки прекратятся. Температура в течение суток составит 0... -5 градусов.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели существенных осадков не ожидается. В понедельник, 6 декабря, температура составит -4... -9°С, местами опустится до -13 градусов.

Во вторник, 7 декабря, в Татарстане ночью осадков не прогнозируется, днем ожидается снег. Ночные температуры составят -13... -18 градусов, дневные — от -4 до -9°С.

Синоптики обратили внимание, что 30 ноября и 1 декабря в Татарстане ночной и дневной температурный фон был положительным — от +1 до +4 градусов. Среднесуточные температуры воздуха оказались выше многолетних значений на 8—9 градусов.

Сегодня днем в Татарстане ожидается до -4 градусов, облачная погода и осадки в виде мокрого снега и дождя.



Татьяна Демина