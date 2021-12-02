Новости общества

15:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Коробченко предложил Мишустину начать массовое строительство заводов в России

14:10, 02.12.2021 2
Коробченко предложил Мишустину начать массовое строительство заводов в России
Фото: Максим Платонов (архив)

Депутат Госсовета Татарстана, челнинский бизнесмен Олег Коробченко предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину реализовать в российских селах программу строительства заводов по производству товаров народного потребления.

Для строительства 100 заводов по всей России Коробченко предлагает привлечь государственные средства. Мишустин заявил, что этот вопрос ему необходимо обсудить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В апреле Коробченко предложил построить в каждом районе Татарстана по два либо три небольших завода по производству товаров народного потребления. Он заявил, что их следует расположить на территории заброшенных промпарков.

Татьяна Демина
ОбществоВластьПромышленность Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:57
    наркоман штоле?
    Ответить
  • Анонимно 15:06
    Что они будут производить и кто купит их продукцию ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также