Коробченко предложил Мишустину начать массовое строительство заводов в России

Фото: Максим Платонов (архив)

Депутат Госсовета Татарстана, челнинский бизнесмен Олег Коробченко предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину реализовать в российских селах программу строительства заводов по производству товаров народного потребления.

Для строительства 100 заводов по всей России Коробченко предлагает привлечь государственные средства. Мишустин заявил, что этот вопрос ему необходимо обсудить с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В апреле Коробченко предложил построить в каждом районе Татарстана по два либо три небольших завода по производству товаров народного потребления. Он заявил, что их следует расположить на территории заброшенных промпарков.



Татьяна Демина