Из-за обвала на Чистопольской в Казани изменили схемы движения трех автобусных маршрутов

Из-за обвала на улице Чистопольской также изменили схемы движения автобусных маршрутов №28а, №43, №54, следующих из центра со стороны моста Миллениум. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

На время исключаются остановки «Сибгата Хакима», «Четаева», «Чистопольская», «Алексея Козина». Автобусы с моста Миллениум следуют тоннелем до остановки «Амирхана».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Прежняя схема движения автобусов будет возвращена после завершения работ на аварийном участке дороги.

На улице Чистопольской в Казани произошел обвал. В связи с этим троллейбус №1 сократил маршрут следования.



Ольга Шагиева