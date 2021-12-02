Saxo Bank спрогнозировал холодную войну из-за гиперзвуковых технологий

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Мир может ждать новая холодная война. Такое предположение содержится в неофициальном прогнозе Saxo Bank «Шокирующие предсказания» на 2022 год.

Эксперты считают, что причиной холодной войны могут стать гиперзвуковые технологии и космос. Уже в следующем году Китай и США могут начать серьезное соперничество из-за гиперзвука. Затем к ним могут присоединиться другие государства, в том числе Россия и Индия, Израиль и страны Евросоюза.

— Скорость и маневренность гиперзвуковых технологий порождает веру в то, что превосходящая оборона может полностью предотвратить атаку и даже создать новые возможности для нанесения первого удара, — объяснили в Saxo Bank. В организации высказали опасения, что разработка гиперзвукового оружия может угрожать военно-стратегическому статус-кво.

Среди прочих «шокирующих предсказаний» Saxo Bank указал на увеличение средней продолжительности жизни людей на 25 лет или более. По прогнозу организации, специальный препарат могут разработать уже в 2022-м.

Отметим, что в МИД России считают, что НАТО уже живет по схемам холодной войны, направляя усилия на парирование некой «угрозы с Востока». В ООН тем временем призывают

любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне.



Татьяна Демина