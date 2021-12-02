Китай временно закрыл пункт пропуска на границе с Россией из-за COVID-19

Китайские власти с 3 декабря временно приостановили работу пункта пропуска на российско-китайской границе рядом с Забайкальским краем для профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства региона.



Произошло это из-за ситуации с коронавирусом в Маньчжурии, как сообщил мэр города Бао Е в письме для Министерства планирования и развития Забайкальского края. В связи с этим будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию из Китая.

После получения послания губернатор края Александр Осипов попросил полностью рассредоточить очередь скопившихся у границы грузовых машин и проработать другие логистические варианты.

Фото: realnoevremya.ru

На днях Япония объявила о закрытии границ для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом. Мера вводится до момента установления информации о новом штамме «омикрон».



Дарья Акимова