В МИД РФ назвали вступление Украины в НАТО красной линией для России

Если Украину втянут в военную орбиту НАТО, то в Европе может дестабилизироваться военно-политическая обстановка. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, вступление украинского государства в альянс является «красной линией» для России. Захарова отметила, что НАТО начинает осваивать военную инфраструктуру Украины и стремиться превратить ее в плацдарм противостояния с РФ.

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Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером альянса, но не его членом. В таком случае она может рассчитывать только на поддержку объединения, а не на коллективную оборону.

Диана Жиленкова