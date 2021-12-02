Песков: Россия рассматривает последние заявления Зеленского о возвращении Крыма как угрозу

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма Кремль воспринимает как прямую угрозу в адрес России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Зеленский на выступлении в парламенте сказал, что возвращение Крыма «должно стать главной целью и философией Украины», отметил Песков. По его словам, такая формулировка может означать намерения Киева «использовать все имеющиеся возможности, включая силовые, для того, чтобы посягнуть на российский регион».

Пресс-секретарь российского лидера сказал, что Киев заявляет о необходимости переговоров с Москвой и вместе с тем предпринимает действия, которые делают такие контакты невозможными.

Фото: pixabay.com

В Киеве вчера на площади Независимости прошел митинг против президента Украины Владимира Зеленского. Участие приняли порядка тысячи граждан.

Маргарита Головатенко