VK Group меняет совладельцев: холдинг USM продал долю группе СОГАЗ

Холдинг российского бизнесмена Алишера Усманова USM вышел из капитала VK, продав 45%-ную долю, которой владел через «МегаФон», группе СОГАЗ, сообщает «Коммерсант».



В конце ноября Сбербанк тоже продал вторую по размеру долю в VK «Газпромбанку». Так, большинство голосующих акций VK Group консолидируется в связанных с «Газпромом» структурах.

Председатель совета директоров СОГАЗа, глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что участие в капитале АО «МФ Технологии» рассматривается как перспективная стратегическая инвестиция.

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Маргарита Головатенко