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МВД России проводит проверку Netflix

16:14, 02.12.2021 1
МВД России проводит проверку Netflix
Фото: realnoevremya.ru

МВД России проводит проверки и экспертизы сервиса Netflix. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в МВД, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась к ним с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В ведомстве добавили, что до окончания проверки не могут ничего ответить о ее результатах.

Фото: pixabay.com

Ранее Роскомнадзор направил в Netflix запрос, чтобы включить его в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). С 2017 года в России действует закон, по которому онлайн-кинотеатры с суточной аудиторией более 100 тысяч человек включаются в реестр АВС Роскомнадзора. Сервисы, попавшие в реестр, должны соблюдать российские законы, маркировать контент по возрасту. Владельцем видеосервиса может выступить только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20%.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:31
    киношки в рабочее время смотрят.
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