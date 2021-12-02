МВД России проводит проверку Netflix

МВД России проводит проверки и экспертизы сервиса Netflix. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в МВД, общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец обратилась к ним с просьбой проверить сервис на нарушение закона о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

В ведомстве добавили, что до окончания проверки не могут ничего ответить о ее результатах.

Фото: pixabay.com

Ранее Роскомнадзор направил в Netflix запрос, чтобы включить его в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС). С 2017 года в России действует закон, по которому онлайн-кинотеатры с суточной аудиторией более 100 тысяч человек включаются в реестр АВС Роскомнадзора. Сервисы, попавшие в реестр, должны соблюдать российские законы, маркировать контент по возрасту. Владельцем видеосервиса может выступить только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20%.



Дарья Акимова