ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» объединятся в одну компанию

Совет директоров объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) одобрил объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ» в одну компанию. Об этом говорится в сообщении корпорации.

«На прошедшем 30 ноября заседании совета директоров ОАК было одобрено объединение ПАО «ОАК», АО «Компания Сухой» и АО «РСК «МиГ». Вопрос о реорганизации ОАК в форме присоединения к нему «Сухого» и «МиГа» вынесен на внеочередное общее собрание акционеров ОАК, намеченное на январь 2022 года», — приводит сообщение «РИА Новости».

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь прокомментировал, что это важнейшее событие для авиационной отрасли.

«Проведена подготовка, проработаны детали для того, чтобы приступить к формированию объединенного субъекта российского самолетостроения — структуры, способной придать мощный импульс развитию авиационного комплекса «Ростеха» и всей отрасли», — сказал он.



Ольга Шагиева