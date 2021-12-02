16,9% учащихся школ в Набережных Челнах болеют ОРВИ

В Набережных Челнах растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Сейчас эпидемический порог немного превышает показатели многолетних наблюдений, однако пик заболеваемости ожидается в концу года, сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.



Одна из причин подъема заболеваемости — возвращение учащихся в школу после каникул.

«На сегодняшний день у нас разобщены 89 классов в 30 школах — 16,9% учащихся болеют ОРВИ. В соответствии с требованиями федеральных санитарных правил при отсутствии 20% учащихся директора школ вправе принимать самостоятельные решения о разобщении класса и переводе на дистанционное обучение. Рекорд был, когда были разобщены 139 классов в 35 школах», — сказал Ильгизяр Бариев.

С 22 по 28 ноября в поликлиники города обратились 8730 граждан, в том числе 6138 детей.

Недельный эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Казани тоже превысил средние многолетние показатели. Подробнее о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в столице Татарстана — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева