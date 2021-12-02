Хуснуллин: трассу Москва — Казань могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что трассу М-12 Москва — Казань могут продлить до Новосибирска, с выходом к Монголии. Об этом он сообщил на Втором Евразийском конгрессе в Москве.

В правительстве рассматривают возможность продления дороги до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай.

«То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай, через Монголию, и это в планах наших есть», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Вчера Кабмин РФ выделил почти 128 млрд рублей на строительство автомагистралей. Большая часть средств — 81,6 млрд — будет направлена на строительство трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Эти деньги позволят довести ее техническую готовность до уровня более 30%.



Ольга Шагиева