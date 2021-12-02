В Казани заочно арестован беглый обвиняемый в краже сейфа в СК

Фото: «Реальное время»

Только что Вахитовский райсуд Казани санкционировал заочный арест Дживана Мхитаряна из Альметьевска сроком на два месяца с момента задержания либо пересечения границы РФ. Ранее ему предъявили заочное обвинение и 18 ноября объявили в международный розыск по делу о краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания Следкома, передает журналист «Реального времени» со ссылкой на пресс-службу суда.



Четверо других фигурантов были арестованы еще в октябре, в том числе бывший следователь-криминалист Марат Шакиров. Он признался в организации этого преступления и, по данным источников «Реального времени», подал ходатайство о заключении досудебного соглашения, обещая помочь с раскрытием пока неизвестных силовикам преступлений.

Основная часть денег до сих пор не найдена, информировал суд 30 ноября представитель СКР на заседаниях по продлению меры пресечения обвиняемым.

Напомним, по данным источников «Реального времени», Мхитарян покинул РФ и, предположительно, находится на территории Украины.