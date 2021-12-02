Бастрыкин возбудил дело против депутата Рашкина о незаконной охоте

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы Валерия Рашкина, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.



Дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»)", сообщает RT со ссылкой на заявление.

Следствие установило, что в ночь с 28 на 29 октября а территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись карабином, вместе с иными лицами убил лося на охоте. После этого депутат спрятал оружие и разделал лося с помощью ножей и топора. Части туши они положили в багажное отделение Lada Largus и уехали. Машину задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, он и выявил факт незаконной добычи животного.

25 ноября депутаты Госдумы согласились лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После этого член фракции КПРФ обратился в суд с иском к Государственной думе и председателю профильной думской комиссии Отари Аршбе.

Маргарита Головатенко