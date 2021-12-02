При проверках на шахтах Кузбасса после ЧП на «Листвяжной» нашли более 600 нарушений

Совместные проверки прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявили более 600 нарушений на шахтах Кузбасса, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор региона Сергей Цивилев.



По его словам, в настоящий момент нарушения устраняют на месте, пишет ТАСС.

— И нет ни одного нарушения, на основании которого можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников шахты, — сказал Цивилев.

Фото: ako.ru

В конце ноября после проверок на взрывоопасность нашли нарушения в шести шахтах Кузбасса.

Маргарита Головатенко