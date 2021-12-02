«Сбер» предупредил о новом виде мошенничества

В России появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники не только подталкивают своих жертв к оформлению кредита, но и могут убедить их заложить или продать свое жилье. Об этом предупредил глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

По его словам, этот тренд только зарождается, но на него уже стоит обратить внимание. Велигодский напомнил, что сначала мошенники присваивали себе денежные средства с карт, потом стали убеждать людей брать кредиты. Теперь пострадавшие могут остаться без квартир. Как сообщил представитель Сбербанка, неизвестно, как бороться с этой проблемой, передают «Ведомости».

Фото: Максим Платонов

Сегодня сообщалось, что в Минцифры РФ прорабатывают вопрос административного наказания для операторов, которые принимают в свою систему мошеннические вызовы. Как рассказал глава департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин, некоторые операторы «приземляют» звонки у себя и тем самым становятся соучастниками преступления.

Диана Жиленкова