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В Челнах предрекли ужесточение ограничений из-за омикрон-штамма

11:31, 02.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах предрекли ужесточение ограничений из-за омикрон-штамма
Фото: nabchelny.ru

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев считает, что в России могут ужесточить санитарные меры из-за нового штамма коронавируса. Об этом он заявил на совещании в исполкоме.

Бариев заявил, что прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец декабря преждевременно, тем более что в мире появился новый штамм коронавируса «омикрон», который был выявлен на юге Африки.

«По всей видимости, такая напряженная ситуация наложит отпечаток на проведение соответствующих профилактических мер и на территории Российской Федерации. Еще раз напоминаю, что гораздо легче переносится заболеваемость коронавирусом [после вакцинации], а ее последствия минимизируются после прививки», — сказал Бариев.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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