В Челнах предрекли ужесточение ограничений из-за омикрон-штамма

Руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев считает, что в России могут ужесточить санитарные меры из-за нового штамма коронавируса. Об этом он заявил на совещании в исполкоме.

Бариев заявил, что прогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец декабря преждевременно, тем более что в мире появился новый штамм коронавируса «омикрон», который был выявлен на юге Африки.

«По всей видимости, такая напряженная ситуация наложит отпечаток на проведение соответствующих профилактических мер и на территории Российской Федерации. Еще раз напоминаю, что гораздо легче переносится заболеваемость коронавирусом [после вакцинации], а ее последствия минимизируются после прививки», — сказал Бариев.

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Ольга Шагиева