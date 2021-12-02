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Республиканскую елку проведут в Татарстане 25 декабря

08:59, 02.12.2021
Республиканскую елку проведут в Татарстане 25 декабря
Фото: realnoevremya.ru

Республиканскую елку проведут в Татарстане 25 декабря, несмотря на ограничительные мероприятия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство по делам молодежи и разрешение Роспотребнадзора.

Елка пройдет в две смены по 4 тысячи человек. По данным издания, на мероприятие потратят 24,3 млн рублей.

Согласно условиям тендера, елка должна пройти на универсальной спортивной арене площадью не менее 3 тыс. кв. м. Возможно, местом проведения станет «Татнефть Арена».

В Казани на проведение новогодней ночи у Центра семьи «Казан» и представлений в парках выделят 4,1 млн рублей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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