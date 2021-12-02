ФСБ пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб

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В трех регионах России ФСБ пресекла разведывательно-диверсионную деятельность украинских спецслужб, сообщает RT.



Задержаны агенты СБУ Зиновий Ковыль и его сын Игорь, которые собирали данные о стратегических объектах, и агент главного управления разведки Министерства обороны Украины Александр Цилык.

Они признали вину и сообщили, что были завербованы действующим сотрудником УСБУ в Тернопольской области. Он поставил им задачу собрать информацию о стратегических объектах за вознаграждение в сумме $10 тысяч.

Кроме того, старшего офицера ГУР МО Украины капитана первого ранга Сергея Швиденко приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Карачаевском районе Карачаево-Черкесии в ноябре вводился режим контртеррористической операции. В регионе искали двух вооруженных мужчин, которые планировали теракт.

Маргарита Головатенко