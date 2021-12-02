Первым заместителем прокурора Татарстана назначен Алексей Заика
Старший советник юстиции Алексей Заика назначен на должность первого заместителя прокурора Татарстана, такой указ подписал президент РФ.
Ранее этот пост занимал Сергей Старостин. Он ушел в отставку.
Алексей Заика роился 3 июня 1976 года в Москве. С 1998 по 2001 годы проходил службу в МВД России, в 1998 году окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция».
Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. В 2002-2004 годах был помощником Нагатинского межрайонного прокурора столицы. С 2004 по 2007 занимал должность старшего помощника, в 2007-2009 годах — заместителя, а в 2009-2013 годах — первого заместителя Нагатинского межрайонного прокурора Москвы.
В 2018-2020 годах был назначен на должность прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в Центральном федеральном округе. С 2020-2021 годы был заместителем прокурора РТ.
В 2019 году Алексей Заика был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».
Бывший первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин стал исполняющим обязанности председателя правления Добровольного общества содействия армии, авиации и спорту (ДОСААФ).
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