Первым заместителем прокурора Татарстана назначен Алексей Заика

Фото: прокуратура РТ

Старший советник юстиции Алексей Заика назначен на должность первого заместителя прокурора Татарстана, такой указ подписал президент РФ.



Ранее этот пост занимал Сергей Старостин. Он ушел в отставку.

Алексей Заика роился 3 июня 1976 года в Москве. С 1998 по 2001 годы проходил службу в МВД России, в 1998 году окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция».

Службу в органах прокуратуры начал в 2001 году в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. В 2002-2004 годах был помощником Нагатинского межрайонного прокурора столицы. С 2004 по 2007 занимал должность старшего помощника, в 2007-2009 годах — заместителя, а в 2009-2013 годах — первого заместителя Нагатинского межрайонного прокурора Москвы.



В 2018-2020 годах был назначен на должность прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в Центральном федеральном округе. С 2020-2021 годы был заместителем прокурора РТ.

В 2019 году Алексей Заика был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

Бывший первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин стал исполняющим обязанности председателя правления Добровольного общества содействия армии, авиации и спорту (ДОСААФ).

Маргарита Головатенко