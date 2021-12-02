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Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

14:54, 02.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран
Фото: Илья Репин (архив)

Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из Южно-Африканской Республики и граничащих с ней стран. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мера связана с распространением омикрон-штамма коронавируса. В России его пока не выявили, заверила Попова.

Фото: Илья Репин (архив)

Глава южноафриканского Центра программы исследований СПИДа Салим Абдул Карим предположил, что омикрон-штамм COVID-19 появился в ЮАР раньше — 9 ноября, а не 25 ноября. По данным ВОЗ, мутация выявлена уже в двух десятках стран.

Татьяна Демина
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