Глава Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием

Коронавирус становится сезонным заболеванием — подъем значений по заражениям прогнозировался и наблюдался с середины сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, федеральная служба в определенной степени понимает манеры «нового гостя планетарного масштаба, нового коронавируса»: «Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы, во второй половине сентября».

Фото: realnoevremya.ru

Минздрав в четверг сообщил, что теперь сертификат о перенесенной COVID-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления.

Маргарита Головатенко