Итоги дня: интервью МакSим, новый глава ДОСААФ Татарстана, закрытие кафе Eclair
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 13 сентября.
- Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября. С той же даты возобновляются полеты в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
- В Госдуму внесли законопроект о восстановлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Законопроект внесли депутаты КПРФ. По их подсчетам, на индексацию пенсий работающим пожилым гражданам в следующем году потребуется из бюджета Пенсионного фонда РФ 681,3 миллиарда рублей. Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года.
- Вахитовский районный суд Казани на три месяца закрыл кафе Eclair, где в начале сентября гости заразились сальмонеллезом. Владельца заведения, расположенного на улице Кремлевской, обязали выплатить штраф за несоблюдение антиковидных ограничений. Его сумма составила 50 тысяч рублей. Установлено, что сотрудники Eclair работали без масок, у них не проверялась температура. Не все помещения кафе были оборудованы бактерицидной лампой.
- Жители России пожаловались на сбой в работе Apple Store. Пользователи жалуются, что не могут скачать приложения из Apple Store — эта функция им недоступна. Кроме того, поступают жалобы на то, что Apple Store невозможно обновить. В компании Apple сообщили, что на ее стороне проблемы отсутствуют. Тем временем в России абоненты «Ростелекома», «Мегафона» и МТС могут скачать приложения только через VPN. Массовые сбои отмечены в Москве. В других городах России жалоб поступает меньше. По данным «Реального времени», сбои в работе Apple Store наблюдаются и в Казани. Проблемы возникли и у жителей других стран — в Германии, Польше и Венгрии. В Apple подтвердили сегодняшние проблемы с доступом к Apple Store у некоторых пользователей. Компания сообщила, что на текущий момент сбои устранены.
- Певица МакSим, которая этим летом тяжело заболела и была введена в искусственную кому, дала свое первое интервью после прихода в себя. О происходящем с ней этим летом она рассказала телеведущей Ксении Собчак. По ее словам, до концерта в Казани она сделала несколько ПЦР-тестов, но все они были отрицательными. После госпитализации коронавируса у певицы также не выявили. МакSим упомянула, что не помнит своего визита в Казань и как ее госпитализировали в больницу. Ей рассказывали, что за ней долго не хотели приезжать врачи, однако артистку сразу положили в инфекционное отделение. Певица заявила, что коронавирус вызвал у нее осложнения, врачам приходилось каждый день менять стратегию лечения, чтобы ее спасти. Сейчас специалисты не могут дать прогноз, когда МакSим будет «как раньше», так как коронавирус — болезнь новая. На восстановление уйдет примерно год.
- Причиной отравления бабушки и внучки в Москве могло стать средство, применяемое для уничтожения насекомых в магазине «Магнит», где был куплен съеденный погибшими арбуз. По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества цигатрин для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина. Вещество может вызвать отравление. Роспотребнадзор подчеркнул, что исследования проб воды и воздуха, взятых в доме погибших, не выявили никаких опасных веществ. Сегодня был задержан подозреваемый по делу — сотрудник компании, проводивший в магазине дезинфекцию. В «Магните» сообщили, что инициируют внеплановую проверку своих подрядчиков по дезинсекции и усиливают меры санитарного контроля в магазинах сети.
- Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, что Татарстан в первом полугодии текущего года привлек 140 млрд рублей инвестиций, что больше на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минуллина отметила, что лидерами по привлечению инвестиций в основной капитал республики из внебюджетных источников стали Нижнекамский, Альметьевский и Елабужский районы. Среди аутсайдеров — Спасский, Рыбно-Слободский и Тетюшский районы.
- Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Уход связан с участившимися травмами, осложняющими возможность выступления одновременно за сборную и клуб. Фернандес хочет сосредоточиться на выступлениях за свой клуб ЦСКА и дать возможность молодым футболистам играть в национальной команде. В составе сборной России Фернандес дебютировал 3 сентября 2017 года. Он сыграл за команду 33 официальных матча и забил 5 голов. Вместе с российской сборной он дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. В заключительном матче турнира с Хорватией Фернандес сравнял счет за несколько минут до конца второго дополнительного тайма, впервые отличившись в официальной игре.
- Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи покинул свой пост в связи с организационными изменениями в РФС. Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января 2020 года. Кашшаи был вторым иностранцем во главе департамента судейства, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти. Пока должность Кашшаи никто не занял, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев. Дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры станет известно позже.
- Президент России Владимир Путин поручил выделять регионам страны дополнительно не менее 8 млрд рублей в год на охрану лесов от пожара. Средства регионам на лесоохрану планируется выделять ежегодно из федерального бюджета. Доклад правительство по этому вопросу должно представить до 1 ноября.
- Дело о банкротстве «дочки» известного челнинского застройщика АО «Камгэсэнергострой» — ООО «Камгэс-Стройград» — направили на новое рассмотрение. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд несколько дней назад отменил решение нижестоящей инстанции о завершении конкурсного производства и направил дело о банкротстве на новое рассмотрение. Жалобу подал Тохир Мазитов — известный питерский юрист и кредитор «Камгэс-Стройграда». Он пояснил, что его интерес как конкурсного кредитора — «вернуть свои затраченные деньги». По его словам, конкурсный управляющий ничего не делал в рамках конкурсного производства. Юрист отметил, что буквально сегодня подал новое заявление о признании бездействия нынешнего конкурсного управляющего Ильназа Сабирова и прошлого — Евгения Грабалина: юрист просит солидарно взыскать с Грабалина и Сабирова 6,6 миллиона. Эта сумма реестровых требований Мазитова.
- Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию трубопровода «Северный поток — 2» как независимого газотранспортного оператора. На их рассмотрение потребуется до четырех месяцев, после чего их передадут Еврокомиссии.
- Медицинские учреждения Татарстана были вынуждены заключать государственные контракты на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцев и систем для переливания крови по максимальным ценам из-за крупнейшего в России картельного сговора. Республика не единственная, кто закупал медицинские изделия по максимальным ценам при наличии возможности их оптимизации у участников сговора. Картельный сговор продолжался почти два года и затронул порядка семи тысяч закупок по всей России. Это могло привести к необоснованному росту цен на медизделия, соответственно, мог сократиться объем закупаемой продукции. Признаки сговора на общую сумму порядка 9 млрд рублей выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм» и еще двух индивидуальных предпринимателей. Их признали нарушившими Закон о защите конкуренции. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной цены контрактов. Материалы дела передадут в правоохранительные органы.
- В ходе организованной «Роскосмосом» совместно с МИД России международной Гагаринской конференции руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) по меньшей мере на 10 лет. Она рассказала, что в организации усердно работают над продлением работы МКС, «и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях».
- ФАС России создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов. Эта мера позволит контролировать ценообразование организаций, способных повлиять на рынки, и выявлять необоснованный рост цен. Создать реестр решили на фоне многочисленных обращений в службу о росте цен на строительные материалы. Только в первом полугодии этого года таких обращений поступило более 600. Реестр планируют создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.
- В столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс «Москва — Казань». Новые чартеры организованы также в Тюменскую область. Первый такой рейс прибыл в Тюмень 7 сентября. Реализация чартерных программ стала возможной благодаря механизму субсидирования. Туристам, прибывшим в Татарстан, предложена насыщенная пятидневная программа с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы.
- Россия на учениях «Запад-2021» впервые применила роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Комплексы «Уран-9» принимали участие непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений. Роботы «Нерехта», вооруженные 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М, на учениях использовали для разведки и огневой поддержки подразделений.
- В Ростуризме прогнозируют восстановление внутреннего туристического потока к уровню допандемийного 2019-го по итогам текущего года. Полное восстановление турпотока прогнозируется при условии активной динамики. По предварительным данным Ростуризма, в январе — июле 2021 года по стране путешествовали 31,5 млн человек.
- Исполняющим обязанности председателя правления Добровольного общества содействия армии, авиации и спорту (ДОСААФ) Татарстана стал бывший первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин. Сегодня его представил первый заместитель премьер-министра республики, председатель совета РОГО ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин. Он выразил уверенность в том, что под руководством Старостина ДОСААФ Татарстана справится со всеми стоящими перед оборонным обществом задачами и продолжит совершенствоваться.
- Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан»* хочет возобновить авиасообщение с Россией и Турцией, сообщил представитель политофиса движения Сухейль Шахин. Он затруднился ответить на вопрос, ждут ли талибы отправки гуманитарной помощи Афганистана от России и Турции.
- В Москве завершился перенесенный матч пятого тура открытого чемпионата России между командой ЦОП «Москомспорта» и казанским «Синтезом». Гости одержали уверенную победу со счетом 15:8. С первых минут матча «Синтез» завладел преимуществом и начал реализовывать его за счет успешной игры капитана Сергея Лисунова. Он доминировал в центральной зоне, забив оттуда три подряд гола, а затем Никита Деревянкин доказал, что центры Казани — лучшие в стране — 4:2. После чего в дело вступил Алексей Рыжов-Аленичев, быстро сделавший хет-трик за счет гола в быстром отрыве, реализации пенальти и броска со средней дистанции. На большой перерыв команды ушли при счете 8:4.
- Как стало известно «Реальному времени», недалеко от центра Казани, по улице Аэропортовской, 27, продается трехэтажное здание гостиницы и медицинского центра. Его стоимость оценили в 115 млн рублей ($1,58 миллиона). В здании расположены гостиница Mini Hotel Altair и клиника инновационной медицины «Рахат». Причиной продажи здания является реализация инвестиций. Mini Hotel Altair и «Рахат» объединяет один собственник — Ильхам Шафиков.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2022 году ЕГЭ пройдет в обычном формате, если не будет очередных волн COVID-19. Он отметил, что нужно будет посмотреть на ситуацию в стране осенью, поскольку в прошлом году решения принимались подобным образом.
- Президент России Владимир Путин не исключил ухода на карантин из-за заболеваемости коронавирусом. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что изменения в график российского лидера из-за ситуации с коронавирусом на сегодняшний день пока не вносились. По его словам, Путин образно выразился о возможности уйти на карантин.
- В следующем году в Татарстане планируют провести Российский венчурный форум. Мероприятие запланировано на 30—31 марта 2022 года. Его предложили провести НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» и Российская ассоциация венчурного инвестирования. До 30 декабря этого года должен быть разработан и утвержден план мероприятий. Форум состоится в МВЦ «Казань Экспо». Ректорам вузов рекомендовано оказать содействие в организации мероприятия.
- МВД России предложило привлечь жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в программу по переселению соотечественников. Ведомство подготовило соответствующий проект указа. Проектом указа предлагается внести изменения в Государственную программу в целях предоставления соотечественникам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, права подачи заявлений об участии в Государственной программе и получения свидетельства участника Государственной программы на территории РФ.
- Новым президентом ХК «Челны» стал руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Должность вице-президента занял Игорь Крюков. Главный менеджер команды — Рустем Файзрахманов. В 2017—2020 годах Салахов был директором МУП «Предприятие автомобильных дорог». Он окончил КГУ в 2007 году по специальности «Юриспруденция».
- Кабмин РТ утвердил границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1941 году учился в военно-политическом училище поэт-патриот, Герой Советского Союза Муса Джалиль». Он расположен в Мензелинске по улице М. Джалиля, дом 18. Общая площадь объекта — 82 тыс. квадратных метров. Разрешается проведение работ по сохранению и популяризации объекта культурного наследия. Запрещается применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия. Также нельзя сносить объекты капитального строительства, менять рельеф территории, устанавливать кондиционеры на здании и другое.
- Цена газа на европейском рынке по индексу TTF впервые в истории превысила $760 за 1000 куб. м, поставив таким образом очередной рекорд. Так, стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF, являющемся самым ликвидным в Европе, в начале торгов понедельника составляла $713,1 за тысячу кубометров, к 10.30 мск достигла отметки в $730,1, к 13.36 возросла до $741,2, к 15.36 увеличилась до $751,2, а позднее достигла $760,4 за 1 тыс. куб. м, или €62,32 за 1 МВт/ч. При этом заполненность европейских газохранилищ в субботу, 11 сентября, составляла 70,45%, что на 15,5 пункта меньше среднего показателя за последние пять лет. Эксперты считают, что текущие высокие цены на газ в Европе являются аномальными и неустойчивыми, но новые рекорды стоимости газа по-прежнему возможны.
- Введенный на территории Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации отменен. ЧС «снят для органов управления и сил функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан Минуллина Талия ИльгизовнаСпортивный клуб СинтезДОСААФ РТНигматуллин Рустам КамильевичСалахов Фарид Шавкатович
комментарии