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Пожар на турецком курорте унес жизни 66 человек

15:34, 21.01.2025
Пожар на турецком курорте унес жизни 66 человек
Фото: Максим Платонов

На горнолыжном курорте Карталкая в турецком Болу число жертв пожара возросло до 66 человек, сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на министра внутренних дел Турции Али Ерликая. Ранее сообщалось о десяти погибших и 32 пострадавших.

Пожар вспыхнул в ночь на вторник, охватив здание гостиницы. Многие гости пытались спастись, используя простыни для создания узлов и спуска. На данный момент известно о 51 человеке, получившем ранения.

Посольство России в Турции подтвердило, что не располагает информацией о пострадавших гражданах России в результате трагедии. Власти ведут расследование причин возгорания.

Анастасия Фартыгина

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