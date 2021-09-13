Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС
Глава департамента судейства Виктор Кашшаи покинул свой пост в связи с организационными изменениями в РФС. Об этом сообщили в организации.
Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января прошлого года. Кашшаи был вторым иностранцем во главе департамента судейства. Напомним, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.
Пока должность Кашшаи никто не занял, поэтому все административные вопросы будет решать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев. Дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры станет известно позже.
В субботу Кашшаи провел встречу с тренерами и игроками «Рубина».СпортФутбол
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