Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

Глава департамента судейства Виктор Кашшаи покинул свой пост в связи с организационными изменениями в РФС. Об этом сообщили в организации.

Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января прошлого года. Кашшаи был вторым иностранцем во главе департамента судейства. Напомним, с 2011 по 2013 год арбитрами руководил итальянец Роберто Розетти.

Фото: rubin-kazan.ru

Пока должность Кашшаи никто не занял, поэтому все административные вопросы будет решать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев. Дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры станет известно позже.

В субботу Кашшаи провел встречу с тренерами и игроками «Рубина».