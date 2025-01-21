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Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР

12:19, 21.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Волково в Донецкой Народной Республике подразделениями группировки войск «Центр».

— Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.

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