Вторая победа «Синтеза» в чемпионате страны

В Москве завершился перенесенный матч пятого тура открытого чемпионата России между командой ЦОП «Москомспорта» и казанским «Синтезом». Гости одержали уверенную победу со счетом 15:8.

Как и предполагало «Реальное время», москвичи получили усиление состава за счет целого квартета ватерполистов, ранее игравших за московское «Динамо»: Даниила Иванникова, Даниила Краснова, Ярослава Николаева и ветерана Льва Магомаева.

Тем не менее с первых минут матча «Синтез» завладел преимуществом и начал реализовывать его за счет успешной игры капитана Сергея Лисунова. Он просто доминировал в центральной зоне, забив оттуда три подряд гола, а затем Никита Деревянкин доказал, что центры Казани — лучшие в стране — 4:2. После чего в дело вступил Алексей Рыжов-Аленичев, быстро сделавший хет-трик за счет гола в быстром отрыве, реализации пенальти и броска со средней дистанции. На большой перерыв команды ушли при счете 8:4.

пресс-служба «Синтеза»

Во второй половине матча москвичам сначала сильно повезло, когда мяч, отбитый Евгением Костровым, взмыл в воздух и по непредсказуемой траектории очутился в другом углу ворот — 9:5. Гол на счету Валерия Пелиха. А потом зрители увидели очень красивый гол дебютанта казанцев Аскара Махиянова, который «парашютиком» отправил мяч за спину вратаря москвичей — 11:6. Итоговый счет матча — 15:8, и казанцы отправляются на отборочный этап Лиги чемпионов в Черногории, имея две победы подряд.



Джаудат Абдуллин