Минуллина Талия Ильгизовна

Общая информация

Член Правительства Республики Татарстан

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Образование:

2002-2007 гг — Казанский Приволжский федеральный университет, специальность – иностранный язык: английский и французский языки, диплом с отличием. Председатель Студенческого Совета (г.Казань).

2008-2009 гг — Программа МВА (по специальности Общий Менеджмент) в Казанском Приволжском Федеральном Университете

2012-2013 гг. — Программа МВА (по специальности Управление персоналом) в Государственном Университете Великобритании (г.Сандерленд) — очное обучение — проживала на территории Великобритании 1,5 года. Диплом с отличием.

Выпускница Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном Университете Сингапура, Колледжа государственной службы Республики Сингапур, МШУ «Сколково», ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка», Университета Стэнфорда, Института госслужбы Канады и пр.

Трудовая деятельность:

2007-2010 гг — старший специалист первого разряда сводного отдела инвестиционной деятельности, ведущий консультант, ведущий советник, начальник отдела Министерства экономики Республики Татарстан

2010-2014 гг — зав сектором, зав отделом развития госслужбы Департамента госслужбы и кадров при Президенте Республики Татарстан Аппарата Президента Республики Татарстан

С 2014 -г. — Правительство Республики Татарстан, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

Председатель Совета Директоров АО «Корпорация развития Республики Татарстан»

Председатель Совета Директоров АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан»

Председатель Совета Директоров АНО «Дирекция международных программ»

Председатель Совета директоров АО «Проекты Татарстана»

Член Совета директоров АО «Татнефтехиминвестхолдинг»

Член Совета директоров АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»

Член Попечительского совета «Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан»

Член Наблюдательного Совета АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис»

Член Экономического Совета при Кабинете Министров Республики Татарстан

Член коллегий министерств и ведомств Республики Татарстан

Секретарь Президиума Инвестиционного Совета Республики Татарстан

Член Межведомственного координационного совета по реализации Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива»

Председатель регионального отделения Общества Российско-Китайской Дружбы

Член Попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета

Член Экспертного совета по рассмотрению инвестиционных программ, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан

Член Экспертного совета ОЭЗ «Алабуга»

Член Экспертного совета ОЭЗ «Иннополис»

Член Координационного Совета по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти и молодежного правительства Татарстана

Член коллегий 13 министерств Татарстана

Член Правления Национальной Ассоциации Агентств инвестиционного развития (Россия)

Член Всемирной Ассоциации Агентств инвестиционного развития



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