Мухаметшин о реформе МСУ: Россия — большая страна, нельзя управлять ею по единому шаблону

Он отметил, что позиция Татарстана была услышана

Фото: Мария Зверева

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о поддержке предложения Вячеслава Володина о разработке межфракционной поправки к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления. Эта поправка предоставит регионам право самостоятельно определять систему местного самоуправления — одноуровневую или двухуровневую.

Мухаметшин отметил, что позиция Татарстана была услышана, и это воспринимается положительно, сообщила пресс-служба.

— Сельсовет — это то место, куда люди обращаются со своими проблемами и предложениями. Закрыть местные советы и перевести все в райцентр? С одного уровня оказывать поддержку, решать вопросы будет сложно, — подчеркнул глава парламента. Он также отметил неудобство для пожилых людей ездить в райцентр по бытовым вопросам.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что позицию республики активно поддерживают татарстанцы и жители других регионов.

— Обратную связь от людей получаем, и она только положительная, — сказал он. Разрабатываемые поправки, по его словам, дадут полномочия региональным парламентам самим решать, какое местное самоуправление будет на их территории.

Госсовет Татарстана с самого начала был включен в работу над законопроектом и высказывал свою позицию, направляя обоснованные возражения против повсеместного перехода на одноуровневую систему местного самоуправления. Парламентарии республики внесли более полусотни поправок, 25 из которых касались возможности сохранения действующего двухуровневого механизма.

Госсовет Татарстана выступает за предоставление регионам права самим решать, переходить им с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую или нет. Депутаты считают, что Россия — большая страна, и нельзя управлять ею по единому шаблону.

Рената Валеева