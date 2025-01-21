В библиотеках США растет спрос на аудиокниги

Расходы библиотек на цифровой аудиоконтент выросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом

Новое исследование, проведенное в 2024 году, подтвердило: аудиокниги занимают доминирующее положение в фондах американских библиотек, особенно в цифровом формате. Согласно опубликованному отчету «Аудиокниги и публичные библиотеки», расходы библиотек на цифровой аудиоконтент выросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом. В исследовании участвовало 486 специалистов, которые занимаются выбором и закупкой аудиокниг. Их опрашивали осенью 2024 года при участии Library Journal и School Library Journal, а также Ассоциации издателей аудиокниг.

Согласно данным, цифровые аудиокниги составили 70% от общего объема аудиокниг для взрослых и 56% для юношеской аудитории. При этом размер сообщества, которое обслуживает библиотека, оказался важным фактором, влияющим на выбор формата. В малых сообществах с численностью населения менее 10 тыс. человек цифровой и физический форматы использовались примерно одинаково, по 50%. В крупных городах с населением свыше 500 тыс. цифровой формат доминирует, занимая 90% от общего объема обращений.

Несмотря на растущую популярность цифровых форматов, физические аудиокниги для детей также показывают рост. Затраты на их закупку увеличились на 9,75% благодаря спросу на комбинированные издания, такие как Vox Books и Wonderbooks, а также на предзагруженные плееры Playaway. Для взрослых наиболее востребованными жанрами аудиокниг стали триллеры и детективы (23%), романы (20%) и мистические истории (20%). Среди научной литературы лидировали биографии (25%), книги по истории (15%) и издания по саморазвитию (12%).

Эксперты подчеркивают, что библиотеки сталкиваются с трудностями в закупке новых изданий на физических носителях, что ускоряет переход к цифровым форматам. Это наблюдение подтверждает тенденцию сокращения печатных фондов в пользу электронных. Средний бюджет библиотек на аудиокниги составляет менее 20% от общей суммы расходов на материалы, причем большее внимание уделяется цифровым изданиям.

Интересным остается вопрос о предпочтениях пользователей при выборе аудиокниг. В малых сообществах ключевую роль играют жанр и тематика произведения, тогда как в крупных городах основным фактором становится доступность. Также библиотеки крупных населенных пунктов предоставляют доступ к аудиокнигам на других языках.

Одной из сложностей для библиотек остается взаимодействие с издателями, особенно в вопросах лицензирования. Хотя система одновременного использования для новых релизов и модель «одна копия — один пользователь» для архивных изданий удовлетворяют большинство потребностей, библиотеки отмечают необходимость оптимизации этих подходов. Важно, что подавляющее большинство библиотекарей выступает против использования синтезированных голосов для начитки. Тем не менее с развитием систем маркировки аудиокниг с автоматизированным чтением, это отношение может измениться.

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Екатерина Петрова