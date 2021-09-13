ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов после многочисленных жалоб на рост цен

ФАС России создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов, сообщили в пресс-службе ведомства.



Эта мера позволит контролировать ценообразование организаций, способных повлиять на рынки, и выявлять необоснованный рост цен. Создать реестр решили на фоне многочисленных обращений в службу о росте цен на строительные материалы. Только в первом полугодии этого года таких обращений поступило более 600.

Реестр планируют создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума и первичных полимеров.

Фото: realnoevremya.ru

ФАС России проведет дополнительные проверки на рынках стройматериалов из-за роста цен. К ним подключили все территориальные органы.

Маргарита Головатенко