Володин предложил сделать бесплатным обучение рабочим профессиям в России

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости сделать бесплатным получение рабочих профессий для россиян. По его мнению, развитие экономики России базируется на подготовке высококвалифицированных рабочих кадров и государство должно обеспечить доступность такого образования. Это отмечает РИА «Новости».

— Это профессия водителя, тракториста, сварщика, повара, швеи и другие профессии, которые человек должен получать на бесплатной основе. Сейчас за это надо платить. Не дело это, — заявил Володин. Он подчеркнул, что если страна заинтересована в развитии экономики, то необходимо создать условия для бесплатной подготовки рабочих кадров.

Володин также сообщил, что в рамках совета ГД обсуждалось проведение расширенного правительственного часа по вопросам стратегии развития образования, запланированного на 11 февраля.

— Нам надо сделать все для того, чтобы каждый школьник, который для себя выбрал получение профессионального образования, сделал это на бесплатной основе. Мы говорим, что у нас нет рабочих рук — давайте их готовить, — сказал председатель Госдумы.

По его словам, в настоящее время в России отсутствует система начального профессионального образования, что создает проблемы для тех, кто хочет получить рабочую специальность.

Спикер Госдумы отметил, что срок обучения в заведениях начального профессионального образования составляет год и восемь месяцев, в то время как в среднем профессиональном — три года и восемь месяцев. Он также подчеркнул, что для получения таких профессий, как водитель или механизатор, часто приходится ехать в областной центр, так как там есть необходимые центры подготовки.

Володин предложил создать сеть таких центров, чтобы обеспечить доступность обучения рабочим профессиям для всех желающих.

Рената Валеева