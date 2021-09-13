В Нижегородской области и Мордовии сняли режим ЧС — его вводили из-за пожаров

Фото: Максим Платонов

Введенный на территории Нижегородской области и Мордовии из-за лесных пожаров режим чрезвычайной ситуации отменен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что ЧС «снят для органов управления и сил функциональной подсистемы охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Фото: 13.mchs.gov.ru

Несколько дней назад в Мордовском заповеднике ликвидировали пожар, который начался в августе. В северо-западной части огонь охватил 5 950 га, в северо-восточной части — 6,4 тыс. га.



Алексей Нечаев