В России на учениях «Запад-2021» впервые применили роботы «Уран-9» и «Нерехта»

Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Россия на учениях «Запад-2021» впервые применила роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Роботы работали на полигоне Мулино при розыгрыше практических действий войск «в боевых порядках общевойсковых подразделений при ведении обороны». Кроме того, в учениях задействовали робототехнические комплексы разминирования «Уран-6».

Комплексы «Уран-9» принимали участие непосредственно в боевых порядках обороняющихся подразделений. Роботы уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов и 30-милллиметровых пушек и пулеметов. Также они прикрывали мотострелковые подразделения во время смены позиций.

Роботы «Нерехта», вооруженные 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М, на учениях использовали для разведки и огневой поддержки подразделений, пишет ТАСС.

На прошлой неделе на учениях «Запад-2021» российские военные применили робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами. Их применили для разведки и организации проходов в полях, заминированных условными боевиками.



Татьяна Демина