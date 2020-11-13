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РМОО ДОСААФ РТ

Общественные организации

Общая информация

Региональная Молодежная Общественная организация «Добровольное общество Содействия Армии, Авиации и Флоту (Досааф) Республики Татарстан» ведет свою историю с 10 февраля 1927 года, когда было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ).

Основные направления работы Республиканской организации:

  • подготовка граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям, подлежащих призыву на военную службу;
  • военно-патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан;
  • развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Республике Татарстан;
  • подготовка специалистов массовых профессий.

Руководитель — Мордвинов Андрей Викторович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420045, ул Патриса Лумумбы, 4
  • Телефон: (843) 272-61-16
  • Email: dosaafrt@mail.ru
  • Сайт: https://dosaaf.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 13.11.2020

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