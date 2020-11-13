РМОО ДОСААФ РТ
Общая информация
Региональная Молодежная Общественная организация «Добровольное общество Содействия Армии, Авиации и Флоту (Досааф) Республики Татарстан» ведет свою историю с 10 февраля 1927 года, когда было создано Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ).
Основные направления работы Республиканской организации:
- подготовка граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям, подлежащих призыву на военную службу;
- военно-патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан;
- развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта в Республике Татарстан;
- подготовка специалистов массовых профессий.
Руководитель — Мордвинов Андрей Викторович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420045, ул Патриса Лумумбы, 4
- Телефон: (843) 272-61-16
- Email: dosaafrt@mail.ru
- Сайт: https://dosaaf.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 13.11.2020