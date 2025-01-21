В Нижнем Новгороде утвердили приговор по делу о сожжении семи человек в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу по делу тукаевской доярки Ильмиры Гардановой, осужденной на 13 лет за убийство своей семьи — четырех детей, мужа, матери и брата. Защите не удалось добиться отмены приговора, основанного на вердикте присяжных, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденной Анас Мухаметзянов.

Делиться доводами своей жалобы защитник не стал.

Напомним, воскресным днем 18 июня 2023 года в селе Саитово Тукаевского района Татарстана сгорел дом, погибли трое взрослых и четверо детей, младшему из которых было лишь четыре года. В момент возгорания они спали в доме. Сообщалось, что спаслась лишь мать детей, которая вышла на двор покормить скотину. Одна из соседок уверяла — муж выжившей в это время работал на огороде и, увидев пламя, бросился в дом — спасать. Эта версия была опровергнута. А Гарданова через четыре месяца получила статус подозреваемой в убийстве. При этом под стражу ее брать не стали.

Вину женщина не признавала и в Верховном суде республики настояла на рассмотрении дела с участием присяжных. По результатам процесса вердикт был парадоксальным — Гарданову признали виновной в массовом умышленном убийстве, но заслуживающей снисхождения. Именно поэтому сторона обвинения не могла просить за такое тяжкое преступление более двух третей от максимального срока.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Преступления я не совершала. Дом не поджигала», — заявляла подсудимая. Ее адвокат Анас Мухаметзянов в своей речи подчеркивал полное отсутствие доказательств о причастности его клиентки к пожару и отмечал, что претензии к ней возникли методом исключения и основаны исключительно на предположениях. Так, он заявил — версия следствия о плохих отношениях Гардановой с пьющей матерью не подтверждена ни материалами дела, ни показаниями свидетелей. Напротив, имеются свидетели того, как они вместе работали на огороде, хорошо общались и дочь подменяла мать в совхозе, когда та не могла выйти.

Гособвинители же рассказывали присяжным версию сотрудников СК и прокуратуры, что обвиняемая задумала избавиться от членов своей семьи на фоне постоянных ссор со своей пьющей матерью из-за грязи в доме, справедливых претензий органов опеки о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей — одно время семья стояла на учете как неблагополучная. Прокуроры отмечали, как серьезно изменилась жизнь 31-летней женщины после гибели трех взрослых и четырех ее детей — она вступила в 66 групп в соцсетях, стала ухаживать за собой и активно общаться, пытаясь «завязать многочисленные романтические отношения с иностранными гражданами, приехавшими в Саитово на сельхозработы уже после пожара».

