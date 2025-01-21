Почти 40 тысяч беременных женщин отказались от аборта после консультаций в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году почти 40 тыс. беременных женщин в России передумали делать аборт после консультаций со специалистами, которые информировали их о мерах социальной поддержки. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

По словам министра, в прошлом году более 260 тысяч беременных прошли мотивированные анкетирования, в рамках которых они получили индивидуальную информацию о мерах соцподдержки с учетом их конкретной ситуации. Кроме того, более 11 тыс. медицинских специалистов прошли обучение новым методам психологического консультирования женщин, стоящих перед репродуктивным выбором.

— Все это позволило в 2024 году сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток, — заявил Мурашко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Татарстане в январе — ноябре 2024 года 56,5% женщин отказались от прерывания беременности после консультаций. Между тем в этом году 19 частных медицинских организаций отказались от лицензии, которая дает право проводить аборты.

В сентябре заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе КМУ Светлана Губайдуллина рассказала «Реальному времени», кто помогает женщинам изменить свое решение и как на это влияют депутаты Госдумы. Подробнее — в материале издания.

Рената Валеева