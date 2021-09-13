ДОСААФ Татарстана возглавил экс-зампрокурора РТ Сергей Старостин

Исполняющим обязанности председателя правления Добровольного общества содействия армии, авиации и спорту (ДОСААФ) Татарстана стал бывший первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин. Сегодня его представил первый заместитель премьер-министра республики, председатель совета РОГО ДОСААФ РТ Рустам Нигматуллин.

Он уверен, что под руководством Старостина ДОСААФ Татарстана справится со всеми стоящими перед оборонным обществом задачами и продолжит совершенствоваться, сообщает пресс-служба РОГО ДОСААФ РТ.

Фото: dosaaf.tatarstan.ru

Напомним, в начале июня в Казани умер руководитель татарстанского ДОСААФ, генерал-майор внутренней службы Дамир Динниулов. Ему было 58 лет.

С 1999 года Дамир Динниулов возглавлял Управление государственной противопожарной службы МВД РТ. С 2002 года стал заместителем министра внутренних дел по РТ, до 2011 года был еще и начальником тыла МВД РТ. Из Министерства внутренних дел в 2018 году Динниулов ушел в ДОСААФ РТ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина