«Ак Барс» задержался в Красноярске из-за неисправности самолета

Фото: Максим Платонов

«Ак Барс» не смог вовремя вылететь из Красноярска из-за неисправности самолета. Хоккейная команда возвращалась в Казань из выездной серии на Дальнем Востоке.

По сообщению пресс-службы клуба, самолет удалось оперативно заменить и вылететь в столицу Татарстана.

— При плановой дозаправке обнаружилась неисправность. В итоге борт удалось оперативно заменить и вылететь в Казань, — передает слова пресс-службы «Чемпионат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» больше недели провел на Дальнем Востоке, где одержал три победы и один раз проиграл. Команда Анвара Гатиятулина дважды переиграла «Адмирал» во Владивостоке и одолела «Амур» в Хабаровске. При этом хабаровчане смогли взять реванш в ответной игре.

После вчерашней победы во Владивостоке «Ак Барс» закрепился на второй строчке Восточной конференции с 62 очками. Следующий матч «барсы» проведут 24 января в Казани с «Сибирью».

Зульфат Шафигуллин