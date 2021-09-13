NASA планирует продлить эксплуатацию МКС минимум на 10 лет

В ходе организованной Роскосмосом совместно с МИД России международной Гагаринской конференции руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что руководство NASA рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции (МКС) по меньшей мере на 10 лет.

Она рассказала, что в организации усердно работают над продлением работы МКС, «и это будет играть решающую роль в дальнейших исследованиях», добавила Людерс.

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Отмечается, что NASA работает с партнерами по всему миру — это помогает убедиться, что МКС отвечает потребностям индустрии, сообщает ТАСС.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин недавно сообщил, что через пять-шесть лет планируется начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Ранее генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев рассказал, что в 2027 году Россия может приступить к строительству на орбите новой национальной космической станции.

Алексей Нечаев