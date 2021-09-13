Певица МакSим рассказала о своей болезни в первом интервью после выхода из комы

Певица МакSим, которая этим летом тяжело заболела и была введена в искусственную кому, дала свое первое интервью после прихода в себя. О происходящем с ней этим летом она рассказала телеведущей Ксении Собчак.

«Мало что могу рассказать об этих событиях, потому что в Instagram за меня уже писали мои помощники, потому что температура была уже 40, хотя я не измеряла, но уже я приехала в Казань и была очень высокая температура», — рассказала МакSим.

По ее словам, до концерта в Казани она сделала несколько ПЦР-тестов, но все они были отрицательными. После госпитализации коронавируса у певицы также не выявили.

«Я думала, что это простая простуда. У меня большой коллектив, и бывает так, что у кого-то насморк, кто-то там ногу сломал, но мы все равно выходим на сцену и делаем», — поделилась историей начала болезни МакSим.

Фото: instagram.com/maksimartist

По ее словам, после того как она вышла из комы, ей напомнили, что она чувствовала себя плохо, еще когда поехала в столицу Татарстана. «Я сказала: «Я была в Казани?» Я искренне не помню этого вообще», — призналась певица.

По словам МакSим, она не помнит, как ее госпитализировали в больницу. Ей рассказывали, что за ней долго не хотели приезжать врачи, однако ее сразу положили в инфекционное отделение.

Певица заявила, что коронавирус вызвал у нее осложнения, врачам приходилось каждый день менять стратегию лечения, чтобы ее спасти. Сейчас специалисты не могут дать прогноз, когда певица будет «как раньше», так как коронавирус — болезнь новая. На восстановление уйдет примерно год.

О госпитализации певицы стало известно 15 июня. Ухудшение самочувствия она заметила накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену МакSим вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы давали отрицательный результат.

В конце июня у нее диагностировали 75-процентное поражение легких. Артистку перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.



Из больницы певицу выписали 13 августа. Во время длительного нахождения в коме из-за пневмонии МакSим потеряла мышечную массу. СМИ сообщали, что она с трудом передвигается.



Татьяна Демина