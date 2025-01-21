И взыскать 15 млн: в Казани прокурор запросила 24,5 года для предполагаемого лидера банды «Тукаевские»

Для всех семерых подсудимых сторона обвинения предлагает общий срок в 119 лет

Геннадий Кирилов - в центре. Фото: Максим Платонов

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовали прения по делу так называемой банды «Тукаевские». Гособвинитель Элина Ильясова просит 24 года и 6 месяцев для предполагаемого лидера Геннадия Кирилова, с отбыванием первых пяти лет срока — в тюрьме, передает с заседания журналист «Реального времени».

Для Айрата Аюпова по делам о двух убийствах, в том числе убийстве Гарипова с особой жестокостью, Ильясова предложила 19,5 года колонии строгого режима, также с отбыванием в тюрьме первой пятилетки. Ильнуру Киямову просила 18 лет, Рустему Шарафутдинову — 16, Александру Марфину — 15, Айрату Абдрахманову и Альберту Казакову — по 13.

Итого на семерых общий размер предложенного стороной обвинения наказания — 119 лет.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В то же время гособвинитель предложила прекратить преследование троих подсудимых по статье о бандитизме и взыскать с Геннадия Кирилова, Айрата Аюпова и Ильнура Киямова по 5 млн рублей в пользу одной потерпевшей.

Вину в бандитизме, убийствах и покушении он отрицает, причем версию обвинения не разделяет и как минимум одна потерпевшая.

Напомним, по версии СК, МВД и прокуратуры Татарстана, в 1992—1993 годах внутри организованной преступной группы «Тукаевские» (далее — ОПГ) образовалась одноименная банда, а в январе 1993 года ее лидер приказал трем активным участникам банды убить предпринимателя Раиса Садыкова, который захотел выйти из-под криминального влияния. Киллер Кадыров, как считают силовики, подкараулил жертву у лифта в подъезде дома на улице Маршала Чуйкова и застрелил одиночным выстрелом из обреза охотничьего ружья, после чего скрылся на машине другого члена банды Валитова, организацию этого убийства сторона обвинения предъявляет Геннадию Мураткину, ныне Кирилову.



Руководителем банды в указанный период силовики считают Радика Ахметшина, он же Гитлер, убитого в марте того же года. После этого группировку «Тукаевских» и одноименную банду временно возглавил один из ее активистов Мураткин, изложила версию обвинения прокурор Ильясова.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Кирилов одновременно является фигурантом уголовного дела МВД о преступлениях ОПС «Тукаевские», причем под следствие он попал в 2017-м, после того как обвинил в вымогательстве и взятке начальника УБОП Татарстана. На тот момент Кирилов уже занимался бизнесом, в числе его проектов была казанская стройка ЖК «Острова».

Силовики считают, те же «Тукаевские» стоят за покушением на убийство Александра Щербакова в 1999-м. По версии обвинения, директор КСК КГУ «УНИКС» отказался платить дань, и Кирилов предложил заняться устранением криминальному авторитету Ринату Фархутдинову из группировки «Хади Такташ», обещая 10 тысяч долларов. Ринтик согласился и привлек к этому преступлению Анатолия Новицкого, вместе с которым занялся слежкой за «объектом», получив от заказчика информацию, где тот бывает. В ночь с 3 на 4 ноября Фархутдинов привез Новицкого на Кремлевскую, к зданию «УНИКСа», где последний, дождавшись жертву, открыл огонь.

О раскрытии этого преступления опера и следователи сообщили лишь в 2020-м, получив явку с повинной от Фархутдинова, отбывающего пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» за преступления «Хадишенских». В 2021-м Ринтик получил за участие в покушении на Щербакова 8 лет колонии и остался на пожизненном сроке, при этом на суде он открестился от повинной и полного признания вины и заявил — оперативники обманули его: «Мне обещали, что дело закроют за истечением срока давности, поскольку и заказчик, и исполнитель (Новицкий, — прим. ред.) мертвы. Однако дело не закрыли по причине того, что Кирилов Гена, которого я оговорил, оказался жив и здоров». На допросе в Верховном суде РТ Ринтик от этих показаний отказался.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Всего по делу «Тукаевских» судят семерых. Им вменяют еще три убийства 1997–2002 годов на фоне борьбы за лидерство в своей группировке и расправы с отступниками. По версии следствия, одного человека застрелили на лестнице в доме на Габишева, другого похитили и удерживали на чердаке дома по улице Тукая, избивая арматурой, а когда выбросили у больницы, врачи его спасти не смогли. Третьей жертвой силовики считают представителя ОПГ «Даниловские», входившего в состав «Тукаевских» — мужчину изгнали за потребление наркотиков, а узнав о вынашиваемых им планах мести — расстреляли в автомобиле.

Ранее защитники обвиняемых отмечали, что 15-летний срок давности по статье 209 УК РФ (бандитизм) истек еще в апреле 2017-го, то есть за 4 года до возбуждения этого дела. Тем не менее в итоговом обвинении эта статья осталась.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Прокурор Ильясова поддержала ходатайства подсудимых Кирилова, Аюпова и Киямова о прекращении преследования за бандитизм (ст. 109 УК РФ), а двух последних еще и по эпизодам незаконного оборота оружия (ст. 222 УК) за сроком давности. В то же время Ильясова подчеркнула: «После допроса матерей погибших, родственников для нас стало очевидно — жестокие убийства, сопряженные с бандитизмом, не имеют сроков давности».