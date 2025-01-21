Росреестр Татарстана приняло полмиллиона заявлений на регистрацию права собственности

Фото: предоставлено Управлением Росреестра по Республике Татарстан

Управление Росреестра по Татарстану за 2024 год приняло 659,6 тысячи заявлений на регистрацию и кадастровый учет объектов недвижимости. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ведомства.

Из общего числа заявлений 518,6 тысячи были поданы на регистрацию права собственности, 82,5 тысячи — на постановку объекта на кадастровый учет, и 58,5 тысячи — на проведение единой процедуры, включающей одновременную постановку на учет и оформление права собственности.

Более 370,5 тысячи заявлений поступило в электронном виде, что свидетельствует о растущей популярности онлайн-сервисов.

В результате проведенных регистрационных и учетных действий общее количество зарегистрированных прав и учетных действий превысило 1 миллион. Из них на жилые помещения зарегистрировано свыше 258 тысяч прав, на земельные участки — 226,6 тысячи и на машино-места — около 12,5 тысячи.

Кроме того, Росреестр Татарстана зарегистрировал более 105,4 тысячи ипотек, включая 41 тысячу на жилые помещения, 37,5 тысячи на земельные участки и 2,6 тысячи на нежилые помещения.

Рената Валеева