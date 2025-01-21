В Казани начнется строительство первого крематория за 400 млн рублей

Фото: Реальное время

В следующем году в Казани начнется строительство первого крематория. Инвестором проекта выбрана компания ООО «Концепт-индустрия».

Исполнительный директор компании Галия Кучумова сообщила, что реализация проекта будет финансироваться за счет кредита в размере 400 млн рублей, а срок окупаемости составит 8,3 года.

Крематорий планирует проводить до 9,5 тыс. кремаций в год. Для его строительства будет выделен земельный участок без торгов. В ближайшее время проект будет представлен на рассмотрение Инвестиционного совета под председательством Рустама Минниханова.

Анастасия Фартыгина