Татарстан наградит школьников за успехи в физике, математике и информатике

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане стартует программа премирования школьников за активное и результативное изучение физики, математики и информатики. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте республики.

В этом году 200 учеников из государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций получат денежное вознаграждение.

Для учащихся 5—7-х классов предусмотрено 50 премий по 57,5 тыс. рублей. Аналогичное количество наград будет вручено ученикам 8—9-х классов. В старших классах (10—11-е) на поддержку смогут рассчитывать 100 школьников, также с выплатой в размере 57,5 тыс. рублей.



Напомним, что в Госдуму России внесли законопроект, согласно которому учащиеся после 9-го класса будут сдавать обязательные экзамены только по двум предметам: русскому языку и математике.

Анастасия Фартыгина