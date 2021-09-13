В столицу Татарстана прилетел первый субсидированный чартерный рейс «Москва — Казань»

Фото: Максим Платонов (архив)

В столицу Татарстана прибыл первый субсидированный чартерный рейс «Москва — Казань». Новые чартеры организованы также в Тюменскую область.

Первый такой рейс прибыл в Тюмень 7 сентября. Реализация чартерных программ стала возможной благодаря механизму субсидирования.

Туристам, прибывшим в Татарстан, предложена насыщенная пятидневная программа с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы. Сами туристы очень довольны.

— Очень выгодное предложение, поэтому решили им воспользоваться, — говорит москвичка Ирина. — Все включено, и цены приемлемые.

— Мы в Казани в первый раз. Давно уже хотели съездить сюда, но все никак не получалось из-за пандемии. А тут такое выгодное предложение. Казань — очень интересный город, третья столица России, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» Екатерина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Она прилетела сюда вместе с еще одной женщиной — Серафимой. Туристки уже много прочитали о Казани, хотят посмотреть в первую очередь мечеть «Кул-Шариф», Дворец земледельцев и казанскую «Чашу».

Чартерную программу запустил туроператор Tui при поддержке Ростуризма и Госкомитета РТ по туризму. «Казанский и тюменские чартеры позволят сэкономить туристам стоимость перелета, которая по ним будет снижена в итоге в 1,5—2 раза. Кроме того, в цену чартеров войдет стоимость всего тура, то есть экскурсий, проживания и даже трансфер в аэропорту», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Подробнее — в материале «Реального времени».