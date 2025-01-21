В Нижнекамске задержали подозреваемых в убийстве двух женщин

Фото: Ирина Плотникова

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин, тела которых были найдены 20 января 2025 года в квартире на улице Чулман. Обе жертвы, 1976 и 1989 годов рождения, имели признаки насильственной смерти, включая ножевые ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Следственные органы Следкома России по республике начали расследование и задержали 51-летнего знакомого одной из потерпевших. По информации ведомства, подозреваемый уже дал признательные показания.

Согласно предварительным данным, преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый работал водителем, одна из жертв была домохозяйкой, другая безработной.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого. В настоящее время продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Анастасия Фартыгина