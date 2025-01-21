Росавиация: авиакомпании увеличили перевозки пассажиров в 2024 году

Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 5,85%, достигнув отметки в 111,6 млн человек, сообщает Росавиация.

Внутренние перевозки составили 84,6 млн человек, что почти на 2% превышает показатели 2023 года. Значительный рост наблюдается на международных направлениях — перевозки выросли на 33,5%, достигнув 26,9 млн пассажиров.

В декабре 2024 года общий пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 миллионов человек. На внутренних рейсах было перевезено 5,98 млн пассажиров (+0,7%), а на международных — 2,03 млн (+10,6%).

В России существенно возросли расходы авиакомпаний в связи с участившимися атаками беспилотников и ограничениями полетов. Как возросшая финансовая нагрузка скажется на стоимости билетов и какой выход из ситуации предлагают сами авиаторы — подробности в материале «Реального времени».

Рената Валеева